Sanità gratuita: il Comune aderisce al progetto Talità Kum 

Il Comune di Fluminimaggiore stipula una convenzione con gli ambulatori Talità Kum di Casa Emmaus, per offrire un servizio in più nel campo socio sanitario ai cittadini in condizioni di disagio economico e sociale.

La proposta di convenzione è stata presentata dall’amministrazione comunale durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, che ha provveduto ad approvarla all’unanimità. «L’iniziativa è finalizzata a garantire una maggiore assistenza sanitaria ai cittadini appartenenti alle fasce più deboli – spiega il sindaco Paolo Sanna – che potranno usufruire delle visite specialistiche gratuite, oltre che degli screening e delle prestazioni rivolte alle diagnosi delle patologie». Potranno servirsi della convenzione tutti i cittadini che possiedono un Isee non superiore ai 10.140 euro. «Grazie a questa convenzione – aggiunge – sarà eseguito il 15 maggio, presso la scuola elementare di via Argiolas, uno screening oculistico, che interesserà i bambini di 4 e 5 anni. Gli interessati ai servizi sanitari potranno contattare il 340. 5105199, oppure inviare una mail all’indirizzo info@ambulatoritalitakum.it. «Ci si potrà rivolgere – conclude – anche all’Ufficio servizi sociali del Comune, sempre negli orari di apertura al pubblico».

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