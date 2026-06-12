VaiOnline
1ª Categoria.
13 giugno 2026 alle 00:21

San Vito, nel mirino ci sono Tassi e Vincis 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo l’ottima stagione appena conclusa, culminata con una salvezza raggiunta senza particolari affanni, il San Vito si prepara a disputare il quarto campionato consecutivo di Prima Categoria.

La società ha confermato in blocco lo staff tecnico, con Angelo Padiglia alla guida della squadra e Mauro Padiglia nel ruolo di vice allenatore. L’obiettivo della società biancoceleste è quello di mantenere l’ossatura della rosa che ha ben figurato nell’ultimo torneo, inserendo al contempo due nuovi elementi: un attaccante e un centrocampista, per proseguire nel percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni. «È stata una stagione molto positiva», afferma Angelo Padiglia. «Abbiamo sempre navigato in acque tranquille, conquistando con pieno merito la permanenza nella categoria, nonostante avessimo perso alcuni elementi importanti rispetto alla stagione precedente». Sul taccuino della dirigenza figurano l’attaccante Tassi, proveniente dal Sestu, e il centrocampista Vincis, in uscita dal Tertenia. Le trattative sono ancora in corso.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

il conflitto

Trump esulta e sferza: «Europa irrilevante»

Attacco anche al G7 alla vigilia del vertice  Tajani ribatte: non era una guerra nostra 
L’intervista

Caos cantieri sulla 195 «Intervento necessario, non ci saranno ritardi»

Campione, numero uno di Anas nell’Isola replica alle furiose proteste di questi giorni 
Mariangela Lampis
Denuncia presentata dall’associazione Bardiania de sa Nurra pro sa Sardinnia e inviata anche a Meloni e Todde

Pale e pannelli nei siti Unesco: c’è un esposto

Sotto accusa 27 progetti in tutta l’Isola: «I magistrati accertino le eventuali illiceità» 
Alessandra Carta
gli incontri

Il centrodestra sardo cala gli assi

FI al congresso, FdI discute di sanità: parata di ministri a Cagliari 
La polemica

I vannacciani: «Meloni ci attacca? Grazie»

Oggi e domani la kermesse di Futuro nazionale. Assenti i big del centrodestra 
Garlasco

Stasi verso l’uscita dal carcere

Sì all’affidamento ai servizi sociali, via libera dalla Procura generale 
L’incidente

In due sul monopattino, muore un 18enne

Erano senza casco: fatale per il giovane passeggero lo scontro con un’auto 