San Salvatore da Horta, reliquie in arrivo 

La parrocchia di Santo Stefano si prepara a accogliere le reliquie di San Salvatore da Horta frate francescano che ha fondato la sua vita sulla preghiera e la carità.

«Un’occasione preziosa» ha detto il parroco don Giulio Madeddu, «per riscoprire il cammino delle virtù e lasciarci provocare dalla testimonianza di un santo che continua a parlare alla nostra vita, specialmente nel tempo di Quaresima». In preparazione all’arrivo, mercoledì alle 19 nel salone parrocchiale in via Boito ci sarà la catechesi a cura di Padre Priamo Etzi. Le reliquie arriveranno invece la settimana successiva mercoledì 4 marzo accolte da una celebrazione eucaristica alle 18 nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano. E in chiesa è cominciato anche il cammino quaresimale. Ogni venerdì ci saranno momenti di adorazione eucaristica e la celebrazione della via Crucis, oltre agli esercizi spirituali serali.

