San Gemiliano Daniele Salerno vince S’imbidu 

Aggiudicandosi s’imbidu ha sciolto un voto di ringraziamento a San Gemiliano. Daniele Salerno ha partecipato e vinto l’asta pubblica che si è tenuta venerdì sera sul sagrato della chiesa parrocchiale di Sant’Andrea. Ha offerto 600 euro, accaparrandosi “su giuali”, l’elemento tradizionale che rappresenta il giogo dei buoi. Salerno, 42 anni, proprietario del Mood cafè e allenatore di calcio, si è ripresentato a s’imbidu dopo averci provato lo scorso anno, quando l’asta era stata aggiudicato per 3.600 euro. Stavolta la sfida è stata meno combattuta rispetto allo scorso anno, quando Salerno aveva ceduto il passo a Geppo Pinna. All’asta di venerdì scorso hanno concorso anche Luca Laconca e Antonio Cucca. S’imbidu ha inaugurato i festeggiamenti in onore del santo che proseguiranno fino a martedì sera quando si terrà lo scambio della bandiera tra il presidente uscente Maurizio Langella e il suo successore. (ro. se.)

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