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Lula.
25 settembre 2026 alle 00:45

San Francesco, concluso il restauro della chiesa  

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Lavori conclusi nel santuario di San Francesco a Lula, pronto per accogliere fedeli e pellegrini in occasione della festa del 4 ottobre.
L’intervento di restauro si conclude dopo che i lavori, avviati nel 2024 sulla base del progetto curato dagli architetti Sandra Cancellu e Maria Giovanna Delogu, sono stati organizzati in due lotti successivi.
In particolare il primo lotto, eseguito dall’impresa Fele Francesco, ha riguardato il recupero della copertura e dei prospetti esterni, restituendo all’edificio solidità e decoro.

Il secondo lotto, affidato alla ditta Puggioni Franco, si è concentrato sulle pareti interne, lasciando però volutamente da parte, come spiega la diocesi in una nota, gli apparati decorativi e gli affreschi: per la loro delicatezza e il loro valore, questi richiedono infatti un intervento specialistico dedicato. Proprio per questo fine è già stato redatto, dalla restauratrice Giusy Ianiri, il progetto. Si tratta ora di reperire le risorse necessarie per realizzarlo.
L’opera ha comportato una spesa complessiva di 330 mila euro, sostenuta in parti uguali: 165 mila euro dalla diocesi, grazie anche al contributo della Cei attraverso i fondi dell’8xmille, e 165 mila euro dalla Regione tramite l’assessorato del Turismo.

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