Al Paules.
23 febbraio 2026 alle 00:32

Samugheo, tre punti con il Cannonau 

Samugheo 2

Cannonau Jerzu 1

Samugheo (4-2-4) : A. Carta, Frau, Fernandez, Manca, Cinà (33’ st Fadda), S. Frongia, Loreto (22’ st Zucca), Erbì (22’ st Sardu), Hurtado, M. Frongia (41’ st Demurtas), Gallon (32’ st Demelas). In panchina Cabasino, Loi, Arru, Pretta. Allenatore Piras.

Cannonau Jerzu (4-5-1) : Ganadu, Lai, Vargiu (26’ st Fa. Serra), Furcas, Santoro, Fe. Serra, Erriu (36’ st Sirigu), M. Serra, Muceli, R. Serra (5’ st Festa), Guimares. In panchina Pisu, F. Carta, Laconi, Spano, Orrù. Allenatore Muceli.

Arbitro : Bogo di Oristano.

Reti : 33’ pt Gallon, 20’ st M. Serra, 32’ st Frau.

Note : ammoniti Gallon, S. Frongia, M. Frongia, Frau, Muceli e M. Serra. Recupero 3’ pt – 6’ st.

Samugheo. Importante vittoria per il Samugheo che supera per 2-1 la Cannonau Jerzu. Padroni di casa che passano in vantaggio nel corso del primo tempo. È il 33’ quando Frau con bel lancio dalla sinistra trova Gallon, botta al volo della punta di casa che mette la palla sul secondo palo alle spalle di Ganadu. Nella ripresa il pareggio di Mattia Serra, al 20’. Il gol partita è firmato da Frau, al 32’, rapido a ribadire in rete una corta respinta del portiere ospite su tiro di Hurtado. (g. pa.)

