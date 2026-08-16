Salvi i bolognesi in vacanza a Flores 

Flores. Sono riusciti a imbarcarsi per Bali, dove la situazione è più tranquilla, i tredici bolognesi, tra genitori e figli, che erano in vacanza sull’isola di Flores quando in Indonesia la terra ha cominciato a tremare, nella notte tra il 14 e il 15 agosto, uccidendo decine di persone e provocando crolli con tante persone intrappolate sotto le macerie (il bilancio provvisorio delle vittime accertare supera quota cinquanta, oltre 135 i feriti). I sismografi hanno registrato una scossa tellurica di magnitudo 7.7, a una profondità di soli 10-15 chilometri.

Adesso per gli italiani sarà più facile ripartire per tornare in Italia. Anche se per la Farnesina il lavoro è tutt’altro che finito: sull’isola vivono oltre settecento connazionali, cinquemila in tutta l’Indonesia. Tra gli edifici pubblici colpiti a Flores c’è anche l'ospedale regionale di Ruteng, dove – riporta l'Afp – i pazienti sono stati evacuare e spostati in alcune tende nei pressi della struttura. «Abbiamo bisogno di cibo, bevande, medicinali e pannolini per i bambini», ha detto un abitante all'agenzia di stampa francese.

Anche se al momento non ci sono italiani dispersi e nemmeno figurano tra le vittime, il nostro ministero degli Esteri ha pubblicato una nota in cui «invita tutti i connazionali a mantenersi in contatto con l'ambasciata e a registrare la propria presenza sui sistemi dell'Unità di Crisi. In caso di necessità – scrive sempre la Farnesina – è possibile contattare gli uffici di Giacarta al numero +62 8151811344 e al +62 8139964395 o quelli di Roma al numero +39 06 36225». Possibile anche scrivere via mail a unita.crisi@esteri.it.

Subito dopo il sisma, le autorità indonesiane hanno diramato un'allerta tsunami e migliaia di persone si sono allontanate dalle coste. L’allarme è stato ritirato alcune ore dopo, ma la Protezione civile locale avverte di rimanere lontani dalle zone costiere e da edifici che mostrano segni di danni. Dopo la scossa più violenta, se ne sono registrate centinaia di altre di varia intensità, tra cui una di magnitudo 6.9 sempre nella giornata di sabato ma in un'altra zona dell'Indonesia, più a ovest, sull’isola di Sumatra. L'Indonesia si trova in una zona altamente sismica e piena di vulcani attivi: la cosiddetta Cintura di Fuoco" che dalle zone occidentali delle Americhe a quelle orientali dell'Asia e dell'Oceania si snoda come un arco attraversando il globo per decine di migliaia di chilometri.

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