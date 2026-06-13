Salvamento a mare, arrivano i bagnini 

Tutto pronto per il via, dal 20 giugno, al servizio di salvamento a mare al Poetto e nel litorale, affidato all’associazione Sub Sinnai.

Il servizio che si estenderà per 92 giorni, andrà avanti fino al 20 settembre comprendendo anche le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature.«Quando sai che c’è questo servizio ti senti più al sicuro» dice una bagnante Mariangela Onnis. Anche Gabriella Asuni è entusiasta: «Un servizio molto utile che avrei fatto iniziare già dal primo giugno».I bagnini saranno operativi dalle 9 alle 19 tutti i giorni nelle postazioni al Poetto, tra la Marinella e il Marlin, verso Cagliari e nel tratto verso Margine Rosso davanti all’ex Tamarix. Torrette di avvistamento e personale saranno poi presenti nella costa a Sant’Andrea nel tratto di spiaggia davanti a via Taormina, a Geremeas in via Sirio località Kal’e Moru e a Flumini davanti a via Mar Tirreno.

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