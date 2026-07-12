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Piazza del Carmine.
13 luglio 2026 alle 00:18

Salute mentale, soluzioni condivise 

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Carmine 2026 ospita un appuntamento con Agorai, il progetto di psichiatria comunitaria promosso dal Centro di Salute Mentale Cagliari 1 che prevede assemblee aperte a pazienti, familiari, operatori della salute mentale, amministratori delle istituzioni pubbliche, politici, associazioni e cittadini. Stasera alle 19.30 piazza del Carmine si trasforma in «uno spazio fisico e affettivo di democrazia informale, in cui si riflette, in modo dialogico e democratico, sul tema della salute mentale bene comune e si co-progettano con le istituzioni, azioni ed iniziative nel territorio». A impreziosire l'incontro, gli interventi di artisti e performers, fra musica e teatro, con la partecipazione della compagnia LucidoSottile, della band Panky Alma e dei musicisti Claudio Saba e Samuele Coccu.

Gli altri appuntamenti

In programma per Carmine 2026 diciotto appuntamenti tra giugno e settembre, con inizio alle 19.30, per animare la vita culturale del capoluogo con spettacoli e concerti, laboratori e incontri: si prosegue con una serata dedicata ai Finalisti del Premio Strega Poesia 2026 venerdì 17 luglio sotto le insegne di Legger_ezza 2026 e con un duplice appuntamento sabato 18 luglio (e sabato 1 agosto) con i laboratori (per bambini e adulti) di Olympias sui giochi tradizionali dell'Isola.

Il talento di Kulu Orr venerdì 24 luglio con “Control Freak - Caos”, tra musica e arti circensi e un intrigante gioco metateatrale sabato 25 luglio con “Hamlet in Purple” di e con Valentino Mannias. Eleganza e passione venerdì 31 luglio, con “Nostalgia / Storie nel Tango” con Marta Proietti Orzella e il Gustavo Gini Ensemble. Agosto si apre con Olympias.

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