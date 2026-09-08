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Tennis.
09 settembre 2026 alle 00:32

Saluta anche Darderi Sabalenka infiamma la platea dell’Us Open 

In due ore e 22’ la bielorussa  si impone sulla ceca Noskova 

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Con la sconfitta di Luciano Darderi, cala il sipario sull'avventura dell'ItalTennis agli Us Open.

Sconfitto

L'italiano di Villa Gesell, stoppato 6-2, 6-2, 7-6(3) in due ore e mezza di gioco dalla testa di serie numero 1 del torneo, il tedesco Alexander Zverev, era l'ultimo azzurro rimasto in lizza dei tredici (dieci nel tabellone maschile, tre nel femminile), che si erano presentati ai nastri di partenza di Flushing Meadow. Nel maschile, subito out il numero 30 del seeding Mattia Arnaldi (eliminato dall'australiano James Duckworth), Lorenzo Sonego (arrivato al quinto contro Zverev) e i tre azzurri emersi dalle qualificazioni: Francesco Passaro (al quinto contro l'olandese Jesper De Jong), Andrea Guerrieri (dall'australiano Alex De Minaur, numero 6) e Francesco Cinà (dallo statunitense Alex Michelesen). Non hanno superato il secondo ostacolo la testa di serie numero 13 Lorenzo Musetti (stoppato dalla wild card australiana Dane Sweeny), Mattia Bellucci (dallo statunitense Taylor Fritz, numero 9) e Matteo Berrettini (dall'argentino Mariano Navone). Terzo turno per Flavio Cobolli, tra i favoriti della vigilia (era accreditato della quinta testa di serie) e finalista nel doppio misto, ma sorpreso dal belga Alexander Blockx (28).

Tris amaro
Terzo turno letale anche per Jasmine Paolini, miglior italiana nel tabellone femminile: testa di serie numero diciannove, è stata battuta dalla romena Sorana Cirstea (16), dopo aver eliminato in un derby tutto toscano la qualificata Lucrezia Stefanini. Subito out Elisabetta Cocciaretto, che è stata sconfitta in due set dalla ceca Katerina Siniakova.

Via ai quarti
Tabelloni principali giunti ai quarti. Nel maschile, occhi puntati sullo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del torneo che, fermo per cinque mesi, è tornato in gara perdendo un solo set. Nella notte ha affrontato lo statunitense Ben Shelton (8). Disputato ieri il derby statunitense tra Michelsen e Frances Tiafoe (11). Zverev sfida oggi l'olandese Botic Van De Zandschulp, mentre Blockx se la gioca con il russo Karen Khachanov. Nel femminile, comanda la bielorussa Aryna Sabalenka, che l'ha spuntata 7-6(1), 3-6, 7-6(7) in 2h22' sulla ceca Linda Noskova (6), mentre nella notte italiana si è disputato un altro match a stelle e strisce, quello tra Jessica Pegula (3) ed Emma Navarro (26). Oggi la statunitense Coco Gauff (4) sfida la russa Mirra Andreeva (5), mentre la kazaka Elena Rybakina (2) testa la cinese Qinwen Zheng, unica tennista ancora in gara non compresa tra le teste di serie e numero 121 al mondo.

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