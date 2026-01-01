Saldi, in Sardegna al via da domani 

Via ai saldi, da oggi in Valle d'Aosta, domani in tutte le altre regioni italiane, Sardegna compresa. Un appuntamento molto atteso dal settore del commercio, che spera in un rilancio dei consumi, con un giro d'affari stimato intorno ai 5-6 miliardi. Gli italiani si dicono interessati, anche se uno su due è pronto ad aprire il portafogli solo di fronte al vero affare.

Le stime

Saranno 16 milioni – secondo le stime dell'Ufficio Studi Confcommercio – le famiglie che si dedicheranno allo shopping: ogni persona spenderà circa 137 euro (303 euro a famiglia), per un giro di affari di 4,9 miliardi di euro.

Gli incassi potrebbero arrivare fino a 6 miliardi, stima invece Confesercenti, che in un sondaggio condotto da Ipsos, traccia il sentiment degli italiani. Il 92% è interessato ad approfittare degli sconti, ma non è detto che questo si tradurrà in un acquisto vero e proprio: prevale infatti la ricerca dell'occasione, con il 40% degli intervistati che ha già deciso cosa comprare (e 2 milioni di persone già lo hanno fatto in pre-saldo), ma più di uno su due (il 53%) che concluderà l'acquisto solo se troverà l'offerta giusta.

Il negozio fisico resta la prima scelta, con l'87% degli interessati che progetta di acquistare almeno un prodotto; ma l'online - evidenzia l'indagine - è ormai una seconda gamba strutturale, con il 54% che comprerà anche sul web. «I saldi invernali restano un appuntamento centrale per imprese e consumatori. È però evidente che i consumi non hanno ancora quella forza e quella continuità che auspichiamo», osserva Confesercenti, che avverte, «è necessario tutelare i saldi e rivedere le regole sulle promozioni, dal momento che tra anticipazioni e formule di pre-saldo il rischio è di svuotare l'evento e penalizzare chi rispetta le norme, mettendo in difficoltà il pluralismo della rete commerciale».

Nell’Isola

Nel Sud Sardegna, secondo le stime del Centro Studi Confcommercio, il valore complessivo dei saldi raggiungerà 32.297.300 euro, un dato sostanzialmente in linea con quello dello scorso anno, seppur con una lieve flessione. Saranno 159.100 le famiglie che approfitteranno degli sconti, con una spesa media di 203 euro a nucleo familiare. L'acquisto medio a persona si attesterà invece sui 92 euro, un euro in meno rispetto al 2025, segno di un mercato che tiene ma non cresce.

«I dati ci restituiscono un quadro di sostanziale tenuta, molto simile a quello dello scorso anno», spiega Giuseppe Scura, direttore di Confcommercio Sud Sardegna, «ma è evidente che la Black Week ha inciso in maniera significativa, anticipando una parte importante degli acquisti. Oggi i saldi non sono più l'occasione per comprare il superfluo, ma uno strumento per soddisfare bisogni concreti».

Le festività natalizie hanno comunque garantito un discreto flusso di vendite, confermando la tendenza verso il regalo “utile”, sempre più preferito dai consumatori.

