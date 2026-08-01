Sagra del vino, sarà un brindisi lungo sette giorni 

Un’intera settimana di tradizione, folklore, musica e nel cuore dell’Ogliastra, per il ritorno della 45^ sagra del vino, promossa dalla Pro Loco col sostegno di Comune e Regione. Ampio il programma di eventi messo in campo dall’Associaizone turistica locale, con l’apertura della manifestazione prevista per oggi con l’inaugurazione degli stand espositivi alle ore 18.30 prima del concerto dei Tazenda delle 22 nell’anfiteatro di Piazza Europa.

Negli stand sarà possibile degustare il cannonau e assistere (ore 19) alla sfilata di abiti, maschere tradizionali e traccas che in via Umberto I farà d’apripista allo spettacolo “Jerzu in festa” condotto da Giuliano Marongiu con il sindaco di Scraffingiu, Alessandro Pili (21), come ospite d’onore.

Il clou di domani è la sfiata dei gruppi isolani ed esterni insieme alle Traccas (19) prima del Festival del folklore internazionale con Giuliano Marongiu e gli ospiti Roberto Tangianu e Peppino Bande. Da vedere la Corrida jerzesa di martedì 4 Agosto (21.30 – anfiteatro Piazza Europa) con Soleandro. Giovedì 6, spazio alla vetrina di “Giochi senza frontiere - Mettiamoci in Gioco” presso il campetto di Pappapisu (ore 18) e sabato 8 alla 45ª edizione della Jerzu Run Solidale, il cui ricavato sarà devoluto al reparto di Oncologia dell’ospedale di Lanusei. «Per noi jerzesi non è una semplice ricorrenza: è orgoglio - commenta il presidente della Proloco Antonio Deiana - è il momento in cui un popolo di lavoratori porta all'esterno la propria tradizione e cultura, raccontando al mondo chi siamo veramente. È un atto di identità».

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