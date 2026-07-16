Sacchi di rifiuti abbandonati,  scattano controlli e sanzioni 

Il Comune dichiara guerra all’abbandono dei rifiuti e al conferimento irregolare dei sacchi di indifferenziato. Ieri mattina gli agenti della polizia locale hanno effettuato una serie di controlli mirati in diverse aree, sono state accertate numerose violazioni e sono scattati diversi verbali.

In particolare gli operatori lungo la linea ferroviaria hanno recuperato ingenti quantità di rifiuti gettati tra i cespugli che costeggiano i parcheggi di viale Mediterraneo. L’attività di ieri mattina rientra in un programma costante di monitoraggio del territorio che proseguirà con continuità anche nei prossimi giorni, attraverso accertamenti puntuali.

«Chi continua ad abbandonare rifiuti o a conferirli in modo irregolare deve sapere che i controlli saranno sempre più frequenti, capillari e rigorosi. Non è più tollerabile che una minoranza di persone incivili vanifichi gli sforzi della stragrande maggioranza dei cittadini che rispetta le regole- sostiene il vicesindaco, Federico Ledda – Continueremo a investire risorse e personale per individuare i responsabili e applicare tutte le sanzioni previste dalla legge. L’abbandono dei rifiuti è un comportamento che danneggia l'ambiente, il decoro della città e comporta costi che ricadono su tutta la collettività. A chi pensa di poter continuare ad agire nell’impunità diciamo con chiarezza che si sbaglia: i controlli continueranno senza alcuna tregua». ( s. c. )

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