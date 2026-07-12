“Sa Passillada” una riunione programmatica 

Prende il via l’organizzazione della 15esima edizione di “Sa Passillada”, la manifestazione dedicata all’accoglienza, all’ospitalità e alla promozione del territorio. Il primo incontro è convocato per oggi alle 22 al Comune di Escalaplano. L’amministrazione invita a partecipare cittadini, associazioni e aziende locali, sia quanti hanno collaborato alle precedenti edizioni sia chi intende aderire per la prima volta.

La riunione servirà a definire il programma dell’evento, che negli anni è cresciuto fino a diventare uno degli appuntamenti capaci di richiamare turisti e visitatori. Sa Passillada valorizza le produzioni locali e gli attrattori ambientali, naturalistici, storici e culturali di Escalaplano, mettendo in rete istituzioni, operatori economici e volontari. Il Comune sottolinea però la necessità di ampliare la partecipazione della comunità, coinvolgendo nuove realtà e persone disponibili a contribuire all’accoglienza. L’obiettivo è costruire un’edizione più ricca e organizzata.

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