VaiOnline
Escalaplano
13 luglio 2026 alle 00:17

“Sa Passillada” una riunione programmatica 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Prende il via l’organizzazione della 15esima edizione di “Sa Passillada”, la manifestazione dedicata all’accoglienza, all’ospitalità e alla promozione del territorio. Il primo incontro è convocato per oggi alle 22 al Comune di Escalaplano. L’amministrazione invita a partecipare cittadini, associazioni e aziende locali, sia quanti hanno collaborato alle precedenti edizioni sia chi intende aderire per la prima volta.

La riunione servirà a definire il programma dell’evento, che negli anni è cresciuto fino a diventare uno degli appuntamenti capaci di richiamare turisti e visitatori. Sa Passillada valorizza le produzioni locali e gli attrattori ambientali, naturalistici, storici e culturali di Escalaplano, mettendo in rete istituzioni, operatori economici e volontari. Il Comune sottolinea però la necessità di ampliare la partecipazione della comunità, coinvolgendo nuove realtà e persone disponibili a contribuire all’accoglienza. L’obiettivo è costruire un’edizione più ricca e organizzata.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La tragedia

Lo strazio dei parenti di Cecconi «Il paradiso ha preso un angelo»

I due amici, senza documenti, identificati dopo alcune ore  dalla proprietaria della 500 che il 46enne voleva acquistare 
Angelo Cucca
La tragedia

Emigrata di Lanusei annega nel mare di Orrì davanti alle tre figlie

Lucia Aresu era tornata dalla Francia per trascorrere un periodo di vacanza 
Roberto Secci
Il fatto

Terrore a Cagliari, spara all’istruttrice che l’aveva rifiutato

La donna e un’amica riescono a fuggire Il 52enne si toglie la vita fuori dalla palestra  
Roberto Carta
Negli anni investiti oltre 50 milioni di fondi regionali

Salvini sui treni veloci: «Sardegna più vicina agli standard nazionali»

Il ministro sul test Cagliari-Olbia con l’Atr 465 in viaggio a 150 all’ora  
Alessandra Carta
Il caso

FdI attacca Ranucci, la redazione lo difende

Lettera ai Pm. La replica: «Sciacallaggio contro il giornalismo libero»  