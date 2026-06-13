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Carloforte.
14 giugno 2026 alle 00:32

Ruba un’utilitaria e finisce in cella 

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È entrato nel cortile di una casa a Carloforte e ha rubato l’utilitaria del padrone di casa, che l’ha visto allontanarsi con la sua auto e ha dato l’allarme. Una pattuglia dei carabinieri ha rintracciato il ladro vicino al porto e l’ha arrestato. Ha trascorso la notte di venerdì in una camera di sicurezza, un 37enne di Selargius che ieri mattina – dopo l’udienza di convalida dell’arresto – è stato rimesso in libertà. Il suo avvocato Alessandro Marras ha chiesto il rinvio dell’udienza per preparare meglio la difesa del giovane, che attenderà da uomo libero. Pare che in precedenza non avesse mai commesso reati e che fosse in condizioni psichiche non ottimali quando ha commesso il furto, ma la questione dev’essere ancora approfondita.

Subito dopo la segnalazione del furto, i carabinieri di Carloforte hanno istituito posti di blocco e iniziato le ricerche, intanto altre pattuglie sono state inviate negli scali marittimi di Portoscuso e Calasetta nell’eventualità che l’auto fosse stata imbarcata sul traghetto da chi l’aveva rubata, per bloccarlo subito dopo lo sbarco. Non è stato necessario: l’uomo era ancora nell’isola. L’episodio si inserisce nel quadro delle quotidiane attività di controllo del territorio e di contrasto ai reati che i carabinieri assicurano in tutti i centri della provincia.

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