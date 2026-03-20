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Via Roma.
21 marzo 2026 alle 00:57

Ruba uno smartphone, arrestato sotto i portici dopo un inseguimento 

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Avrebbe rubato un cellulare in via Roma, in pieno centro, durante il primo pomeriggio.

L’allarme è scattato poco dopo le 15.30, sotto i portici di una delle strade più trafficate e frequentate del centro del capoluogo. Ma è stato immediato l’intervento dei poliziotti delle Volanti.

Gli agenti hanno individuato il presunto autore del furto, arrestandolo poco dopo.

La vicenda tuttavia resta ancora da chiarire. Le indagini sono state affidate sempre ai poliziotti della squadra delle Volanti, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo, che stanno ricostruendo esattamente quanto accaduto in via Roma.

Secondo quanto trapela, l’uomo finito in manette con l’accusa di aver sottratto il telefonino sarebbe un cittadino di origine straniera. Maggiori dettagli, però, potrebbero arrivare nella giornata di oggi.

L’episodio sarebbe accaduto sotto i portici, poco prima del semaforo per andare verso piazza Matteotti o svoltare nel Largo Carlo Felice.

Quello di ieri è stato un altro caso di criminalità in centro città. Pur non trattandosi di una strada nella “zona rossa” – prorogata dalla prefetta Paola Dessì fino al 30 settembre – l’episodio di via Roma va ad aggiungersi alla lista delle ultime settimane.

Solo pochi giorni fa era stata sottratta una borsa a una donna pensionata in piazza del Carmine. In quel caso erano intervenuti i carabinieri. I militari, dopo un breve inseguimento, erano riusciti a bloccare il responsabile.

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