Rotatorie, aree verdi e rapporto col mare: cosa prevede il Puc 

Cosa dovrebbe diventare la Fiera? Basta leggere il nuovo Puc per trovare la risposta. «È prevista la riqualificazione dell’area fieristica con una valorizzazione del suo rapporto con il mare», spiega l’assessore all’Urbanistica Matteo Lecis Cocco Ortu. «Sarà infatti molto importante valorizzare la relazione del quartiere fieristico con il resto della città e con la nuova Marina di Su Siccu con tutti i servizi per il porticciolo destinato alla nautica da diporto che sta programmando l’Autorità di Sistema Portuale con la previsione di ospitare fino a 2.200 unità da diporto. Nel progetto guida è prevista la demolizione dei volumi obsoleti, la realizzazione di nuove aree espositive, una galleria attrezzata per rendere stabile il suo utilizzo», aggiunge. Non solo. «Sarà importante la riqualificazione dell’accesso all’area fieristica, delle aree per la sosta e della piazza Marco Polo, la realizzazione di un asse verde attrezzato tra la fiera e la banchina di Su Siccu e un percorso di connessione tra piazza Marco Polo e la Marina di Su Siccu, prevedendo l’utilizzo di vegetazione e alberature creando spazi d’ombra. Dal punto di vista viabilistico», conclude l’assessore, «rifunzionalizzazione dello svincolo con l’asse mediano e del tratto di viale Colombo antistante l’area fieristica con la previsione di una nuova rotatoria». ( ma. mad. )

