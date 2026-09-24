Rotatoria sulla ex 131, oggi il nuovo asfalto 

Ore contate per la buca davanti alla rotonda che segna uno degli ingressi di Sestu, sulla provinciale 8, all’incrocio con la ex 131. Oggi partono i lavori per rimettere a nuovo questo tratto, che era diventato quasi una voragine. Il Comune annuncia che gli operai saranno al lavoro dalle 9, e il traffico potrà subire dei rallentamenti. Per questo l’invito è a utilizzare strade alternative per l’ingresso e l’uscita da Sestu, e prestare la massima attenzione alla segnaletica di cantiere.

Un disagio temporaneo, ma ne vale la pena per rimediare ad una situazione sulla quale fioccavano le lamentele: «Cominciamo dalla buca più odiata dagli automobilisti sestesi. Nei prossimi giorni partiranno alcuni interventi di ripristino della viabilità e tra questi c’è la sistemazione della parte più compromessa della rotatoria di ingresso a Sestu sulla ex 131: una criticità che da tempo crea forte disagio a chi percorre quel tratto», annuncia il sindaco Michele Cossa, «è solo il primo passo. Tra la fine di ottobre e i primi di novembre partirà il programma di asfaltature da circa mezzo milione di euro, che interesserà diverse strade cittadine. Ora finalmente si passa dalle procedure ai lavori», conclude il primo cittadino, «ringrazio gli uffici comunali per l’impegno con cui hanno seguito tutto il percorso».

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