Rotatoria sulla 387, operai al lavoro 

Dopo anni di attesa - intervallati da troppi incidenti, spesso gravi, e diverse croci - i lavori della rotatoria lungo il tratto selargino della strada statale 387 sono pronti a partire. Stavolta per davvero. Gli operai sono arrivati pochi giorni fa, alle prese con le attività pre cantiere in vista del via alla realizzazione della mega rotonda in programma a giorni. “Dureranno cinque mesi”, annunciano dall’Anas che ha finanziato l’opera.

Iter infinito

Il percorso per la definizione del progetto è partito circa cinque anni fa con il protocollo d’intesa siglato tra Comune e Anas, proprietaria della strada. Un documento di sei pagine in cui veniva ribadita la pericolosità dell’incrocio tra la statale 387 e via della Scienza, strada che conduce all’Osservatorio astronomico selargino: lì dove ogni giorno le auto sfrecciano a tutta velocità, come denunciano da tempo gli stessi dipendenti del Campus della scienza con tanto di segnalazioni indirizzate al Prefetto, oltre che al palazzo comunale e all’Anas.

Nel 2024 il via agli espropri, subito dopo il sì alla variante urbanistica da parte del Comune. Poi il bando per affidare l’appalto, sino al recente annuncio dell’ente che gestisce la strada: «È ipotizzabile che le attività legate alla realizzazione della rotatoria prendano avvio alla fine della prossima settimana».

Un intervento da un milione di euro. Ventisei metri di diametro capaci di smaltire oltre 20mila veicoli al giorno. Tutto messo nero su bianco nel progetto definito dall’amministrazione di piazza Cellarium.

Priorità

Al centro dell’intervento di messa in sicurezza c’è il tratto che collega l’hinterland di Cagliari con il Sarrabus-Gerrei, diventato troppo pericoloso, come dimostrano i tanti incidenti che si verificano a ridosso dell’incrocio. «Un’opera fondamentale, per la quale ci siamo battuti, impegnati in prima persona e che abbiamo sollecitato in più occasioni», ha detto il sindaco Gigi Concu. «Una risposta concreta alla comunità, ai tanti lavoratori del Campus delle scienza che più volte ci hanno chiesto un intervento, e un dovere nostro data la pericolosità dell’incrocio, da sempre una delle strade protagoniste di tanti incidenti, spesso mortali, che hanno coinvolto anche nostri concittadini».

Nella rotatoria ci sarà anche una targa in ricordo delle vittime della Statale. «Verrà posizionata una volta finiti i lavori», conclude il sindaco. Nei prossimi giorni verrà definita anche l’ordinanza sulle modifiche alla viabilità: durante il cantiere per la rotatoria verrà chiusa al traffico l’ex Provinciale 93, a parte i residenti e proprietari di terreni a cui verrà consentito l’accesso.

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