Roma, sul muro minacce a Nordio firmate Br: «Ti metto in una R4» 

Una grossa scritta con vernice rossa: “Nordio ti metto dentro una R4”, con accanto una stella a cinque punte e la sigla delle Brigate rosse. È la frase apparsa su un muro di Roma, in via Portuense, non lontano da una caserma dei carabinieri. Parole che rievocano la Renault 4 rossa nella quale il 9 maggio 1978 fu ritrovato il corpo di Aldo Moro, dopo 55 giorni di prigionia. L’allarme è scattato ieri mattina, anche se si ipotizza che quelle minacce fossero lì già da qualche giorno, come hanno raccontato diversi residenti. I carabinieri di Villa Bonelli ed Eur hanno analizzato le immagini di telecamere di sorveglianza ad ampio raggio e raccolto testimonianze. La scritta potrebbe essere stata tracciata di notte, approfittando del buio. Al termine dei rilievi è stata cancellata. Bipartisan la solidarietà politica, con messaggi al ministro dalla squadra di governo, delle istituzioni e da esponenti delle opposizioni. La premier Giorgia Meloni parla di una «gravissima e inaccettabile intimidazione. Il richiamo agli anni più bui del terrorismo e alle Brigate Rosse è un fatto che va condannato con la massima fermezza, senza alcuna ambiguità». Anche il capo dello Stato Sergio Mattarella ha chiamato Nordio. Condanna per la scritta anche dalla leader dem Elly Schlein, dal Csm e dall’Anm «Quarantacinque anni fa, quando conducevo le indagini sulla colonna veneta delle Brigate Rosse – ha detto Nordio – ricevevo lettere minatorie firmate con la stella a cinque punte. Non sono stato intimorito allora, da giovane magistrato, e ancor meno lo sono adesso da anziano ministro». Intanto la sua scorta, già al massimo livello di sicurezza, è stata sensibilizzata ulteriormente.

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