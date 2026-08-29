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30 agosto 2026 alle 00:22

“Rocce Rosse Blues” nel segno dei Pink Floyd 

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Dopo la serata di sabato con la Bandabardò, il trentaseiesimo festival “Rocce Rosse Blues” resta a Lanusei e cambia ancora una volta coordinate musicali per addentrarsi in uno degli universi sonori e visivi più riconoscibili della storia del rock: oggi, alle 21.30, l’area spettacoli dell'istituto salesiano Don Bosco ospita “The Floyd Experience”, progetto nato nel 2017 da un'idea di Corrado Atzei e Gianmarco Manis e costruito intorno alla musica dei Pink Floyd. Alla base c'è la volontà di ripercorrere e reinterpretare alcune delle pagine più rappresentative della leggendaria band britannica, attraversandone epoche e album differenti; un repertorio che appartiene ormai alla memoria collettiva del rock e che “The Floyd Experience” affronta cercando di restituire non soltanto le canzoni, ma anche quella relazione tra suono e dimensione visiva che ha costituito uno degli elementi distintivi dell'universo creato da Roger Waters, David Gilmour, Richard Wright e Nick Mason.

I brani

La scaletta annunciata per il concerto di Lanusei permette già di tracciare la rotta di questo viaggio: ci saranno “Money”, “Time” e “Us and Them”, tre pagine di “The Dark Side of the Moon” (del 1973), l’album di maggiore e duraturo successo anche commerciale per il gruppo, con oltre 50 milioni di copie vendute; “Shine On You Crazy Diamond”, dal repertorio di “Wish You Were Here” (1975); “Another Brick in the Wall”, “Comfortably Numb” e “Run Like Hell”, che riportano invece dentro l'universo di “The Wall” (1979). Un percorso che attraversa alcuni dei momenti più riconoscibili della produzione dei Pink Floyd e che nello spettacolo sarà accompagnato da luci, proiezioni e laser, parte integrante della costruzione scenica.

La formazione

Sul palco dell'Istituto Salesiano Don Bosco salirà una formazione di sette elementi: Manuela Dessì alla voce, Gianluca Podda al sassofono, Corrado Atzei alla voce e alla chitarra, Gianmarco Manis alla chitarra, Alessio Sanna al pianoforte e alle tastiere, Emanuele La Barbera al basso, Giovanni Collu alla batteria e alle percussioni. Nato nove anni fa dall'incontro artistico tra Atzei e Manis, The Floyd Experience ha dunque scelto fin dall'inizio un repertorio particolarmente impegnativo, nel quale la riconoscibilità delle composizioni convive con la complessità degli arrangiamenti e con un immaginario che ha profondamente segnato la cultura musicale del Novecento.

A Lanusei il progetto porterà questa rilettura sul palco del “Rocce Rosse Blues”, inserendosi in un'edizione che si avvicina al termone e che ancora una volta ha fatto convivere blues, rock, folk, canzone d'autore e linguaggi differenti.

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