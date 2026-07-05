Rivolta e raccolta di firme contro il senso unico a Torre dei Corsari 

Una raccolta di firme contro il senso unico a Torre dei Corsari, il villaggio turistico della Costa Verde. È il nuovo percorso intrapreso dai cittadini, dopo tre anni di proteste di turisti e residenti, discussioni accese in Consiglio comunale e promesse non mantenute. La petizione è stata inviata al sindaco di Arbus, Paolo Salis, alla Giunta, ai consiglieri di maggioranza e di opposizione.

Al centro del documento è la modifica della viabilità che conduce alla spiaggia: è sottoscritto da turisti, operatori economici, proprietari di seconde case e bagnanti pendolari. Chiedono «il ripristino del doppio senso di circolazione», ricordano che «fu introdotto come misura sperimentale per migliorare la viabilità». Uno dei promotori, Piergiorgio Sollai, dice: «L’obiettivo non è stato raggiunto. Al contrario, ha creato solo danni. Molte famiglie scelgono altre spiagge, la strada è stretta, poco segnalata, spesso invasa da vegetazione. Le attività commerciali hanno registrato un calo di visitatori, molti turisti evitano di raggiungere i chioschi di sera, è buio pesto». L’ennesima richiesta è molto chiara: «Il ripristino del doppio senso di circolazione, la soluzione per migliorare accessibilità, sicurezza e sviluppo turistico».

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