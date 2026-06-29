Riu Saliu, un milione per il polo sportivo 

Nuove pavimentazioni e coperture, la cupola geodetica da rifare, meno barriere architettoniche e più sicurezza. Ci vuole un milione di euro per riqualificare il polo sportivo di Riu Saliu, l’impianto polifunzionale di via Capo Comino in cui si praticano basket, pallavolo, tennistavolo, ginnastica ritmica, danza sportiva e varie altre discipline. Fondi che il Comune proverà a ottenere attraverso il bando regionale “Sport e Periferie”, la cui adesione è stata deliberata in Giunta la settimana scorsa.

Caccia ai fondi

La proposta progettuale presentata dagli uffici comunali prevede un vero e proprio restyling delle strutture, che tutto l’anno accolgono centinaia di ragazzi e atleti. Si va dal rifacimento della palestra di basket – con nuovo tendone, pavimentazione, illuminazione e impianto di condizionamento – alla sistemazione della pista di pattinaggio, a cui verrà aggiunta una copertura per consentirne l’utilizzo in qualsiasi condizione climatica. Manutenzioni previste anche nei campi da tennis e calcio a 5, con la possibilità di veder nascere nuovi terreni da gioco. Un’idea ambiziosa e non semplice da realizzare coi soldi fondi del bilancio, per questo si punta a ottenere il finanziamento che potrebbe portare a Monserrato fino a un milione di euro. Cifra a cui il Comune aggiungerebbe 100 mila euro dalle proprie casse in co-finanziamento.

Il sindaco

«Da tempo puntavamo a investire per migliorare l’impianto di Riu Saliu, che è un fiore all’occhiello ma necessita di una manutenzione importante», spiega il sindaco Tomaso Locci. «Ci sono voluti circa 200 mila euro per riaprirlo dopo oltre otto anni di chiusura, questi bandi rappresentano delle occasioni importanti per migliorare le strutture senza dover utilizzare grosse somme dal nostro bilancio». Una corsa contro il tempo, nell’ultimo mese, per chiudere le pratiche entro il tempo utile alla partecipazione.

Gli assessori

«Il merito è degli uffici dello Sport e dei Lavori Pubblici, che hanno lavorato di concerto e instancabilmente. Aderire a un bando porta sempre via risorse, energie e tempo, ma è fondamentale per avere le basi economiche che sostengano i progetti», il commento dell’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi. «Quella di Riu Saliu è una bellissima realtà che merita di essere riqualificata», conclude l’assessora allo Sport Fabiana Boscu. «Le strutture sono peraltro aperte per tutto il corso dell’anno, perché quando terminano le stagioni sportive delle varie società cominciano le attività dei centri estivi per i ragazzi».

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