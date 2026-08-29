Ritrovate due auto rubate a San Sperate e a Selargius 

Le auto sono state state rubate a San Sperate e a Selargius: i carabinieri del Nucleo radiomobile di Dolianova le hanno recuperate a tempo di record a Monastir al termine di accertamenti scattati sul territorio dopo la segnalazione dei furti. L’operazione, coordinata dal capitano Luca Delle Vedove, comandante della Compagnia di Dolianova, non è stata casuale ma è scattata nell’ambito di un piano mirato a limitare questi episodi, ripetutisi nelle ultime settimane nel Cagliaritano.

Il primo recupero è avvenuto in località Flumineddu, nei pressi del depuratore comunale, dove i militari hanno notato una Fiat Panda lasciata incustodita. Dagli accertamenti svolti tramite le banche dati, il veicolo è risultato essere stato rubato lo scorso 25 agosto a San Sperate, furto denunciato dal proprietario alla locale stazione dell’Arma.

Nel corso del medesimo servizio di perlustrazione la pattuglia si è successivamente diretta in località Su Fraigu dove, nei pressi del Cas, ha individuato una seconda utilitaria, una Fiat 600. Anche in questo caso le verifiche hanno confermato che il mezzo era stato rubato il 17 agosto a Selargius. Ora sono in corso gli approfondimenti per chiarire le dinamiche degli eventi e dell’abbandono dei veicoli a Monastir. (r. s.)

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