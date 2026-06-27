Ritorno di fiamma per Oristanio 

Ieri le visite mediche, domani la firma sul contratto che lo legherà al Cagliari per sei stagioni, la prima a tempo e le successive cinque a titolo definitivo. Ufficialmente il trasferimento di Alessandro Romano nell’Isola avverrà a stretto giro considerato che la Roma è costretta a formalizzare determinate cessioni entro il 30 giugno per far fronte ai vincoli del fair play finanziario. A Villa Stuart c’era anche il club manager rossoblù Roberto Muzzi. Per il 20enne play svizzero è la prima vera grande chance nel calcio che conta dopo l’esordio in Serie A con la maglia giallorossa (una manciata di minuti nelle gare contro Lecce e Sassuolo) e gli ultimi sei mesi allo Spezia in Serie B dove è riuscito a mettere in mostra le sue qualità, nonostante l’annata shock della formazione ligure chiusa con la retrocessione. Operazione da 5 milioni compresi i bonus, la formula è quella del prestito con obbligo di riscatto.

In standby

E tra l’arrivo di Romano e il ritorno di Prati dal Torino, c’è affollamento nel cuore del campo dove lo scettro se l’è preso Gianluca Gaetano nell’ultimo campionato. Il fantasista napoletano è, tuttavia, destinato a lasciare il Cagliari dopo due anni e mezzo e la svolta proprio nel ruolo di regista. Il nuovo allenatore dell’Atalanta Sarri lo considera fondamentale per il suo progetto. In questi giorni la trattativa sta attraversando una fase di stallo. La Dea parte da una base di 11-12 milioni a salire con bonus legati al rendimento. Sta provando anche a inserire nell’operazione El Bilal Touré, 24enne attaccante maliano reduce dal prestito al Besiktas. Ma il Cagliari parte da 20 milioni e preferirebbe passare alla cassa e poi nel caso intavolare una nuova trattativa per la punta. Il weekend porterà consiglio e, presumibilmente, un ulteriore rilancio bergamasco.

Fiato sospeso

In entrata, invece, non si sblocca la trattativa con il Pisa per Michel Aebischer, altro profilo svizzero per la mediana di Pisacane. In questo caso - chiaramente - è il Cagliari a giocare al ribasso proponendo 2 milioni in meno rispetto ai 5 fissati dal club toscano, retrocesso nel frattempo tra i cadetti.

Nel mirino

Tra le piste seguite dal nuovo ds Pietro Accardi anche quelle che portano all’ex Gaetano Oristano e Jacopo Fazzini. Ritorno di fiamma per il primo. Già lo scorso anno c’era stato un tentativo di riportarlo in Sardegna, l’esterno scuola Inter è andato poi al Parma. Anche stavolta - manco a dirlo - il nodo è economico, con il Cagliari pronto a mettere sul tavolo del Venezia 3-4 milioni. Su Oristanio, tuttavia, c’è anche il Torino. Più suggestiva ma meno concreta l’ipotesi Fazzini, che cerca un rilancio dopo una stagione deludente con la Fiorentina. Piace a Pisacane e piace, soprattutto, Accardi che lo ha “accompagnato” nella sua crescita all’Empoli. La Viola sembra orientata a lasciarlo andar via, ma lui sarà disposto - eventualmente - ad abbassarsi l’ingaggio per rientrare negli standard rossoblù? Tempo al tempo.

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