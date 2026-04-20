Ritorna il Guà Fest, tre giornate tra musica e cibo 

A Carloforte è tempo di Guà Fest, la manifestazione che da tre anni inaugura gli eventi primaverili sull’isola di San Pietro, pensata per tutti ma con un occhio particolare ai giovani, tra musica e sapori inconfondibili. Si parte venerdì 24 con l’apertura del villaggio food nel molo Mamma Mahon alle 10, mentre alle 11,30 via alla gara di street food. Alle 12 primo appuntamento con la musica dal vivo, caratteristica di tutta la rassegna: live music con Andrea Parodo e Matteo Stefanelli. Alle 19 ancora gara di street food e poi via alla musica: alle 21.30 nel palco Lungomare il dj show di Sandro Murru, dalle 23,30 nel palco Mamma Mahon il dj set con Dj Mozart. Sabato 25 ancora gara di street food e musica dal vivo durante il giorno, la sera luci puntate sul palco del Lungomare dove a partire dalle 21,30 si terrà il concerto di Baby K, preceduta alle 20,30 dalla Dj Michelle. Una serata tutta da ballare e la musica continua alle 23,30 con il dj set di Dj Mozart sul palco Mamma Mahon. Il Guà Fest si chiude domenica 26 con la finalissima della gara di street food prevista per le 11,30. In occasione del Guà Fest, che l’anno scorso ha fatto registrare tante presenze, sono previste due corse aggiuntive dei traghetti per venerdì 24 e sabato 25: in partenza da Carloforte per Portovesme alle 23,45 e in partenza da Portovesme verso Carloforte a mezzanotte e mezza.

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