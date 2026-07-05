Ritmo, creatività e dribbling “Demi” Akarakiri scalpita 

All’inizio dell’estate rossoblù è arrivato anche lui: Ademide Akarakiri, che verrà subito chiamato “Demi”, centrocampista nato nel 2007 a Londra. Potrebbe essere il primo inglese in Serie A con il Cagliari dopo circa sessant’anni. Nell’ultimo biennio con la maglia dell’Everton, Akarakiri ha giocato sia nel campionato Under 18 che in Premier League 2, torneo in cui si sfidano le formazioni Under 21, mostrando alcune qualità su tutte.

Eccelle nella conduzione del pallone. Quello che oggi è forse il più grande punto di forza è riuscire a dare ritmo con la palla tra i piedi: in un fisico asciutto ma sviluppato, le sue lunghe leve gli permettono di essere un fattore quando ha metri davanti. Sempre in fase offensiva, stupisce per la creatività e i suoi dati nel dribbling sono esaltanti. Durante l’ultima annata in Premier League 2, con 2 gol in 10 presenze, Akarakiri ha completato in media 2,5 dribbling/90’: un dato abbondantemente sopra-media guardando ai numeri dei centrocampisti in giro per il globo. Seppur in un campionato giovanile, dove di base si salta di più l’uomo.

La sensazione è che in rossoblù lo si possa impostare mezzala sinistra, magari cercando di farlo arrivare più dentro l’area: l’obiettivo potrebbe essere quello di far aumentare la media di 1,2 tocchi nell’area avversaria ogni 90’. Anche perché i suoi 190 cm, aggiunti all’elasticità muscolare, possono diventare un fattore negli ultimi metri. Con i Toffees, nel 4-2-3-1, ha giocato anche trequartista. In questo caso, molto spesso, si andava ad alzare sulla linea degli attaccanti, in una posizione simile a quella cercata da McTominay nel Napoli. Chissà che pure Pisacane non voglia esplorare questa soluzione. In Inghilterra, il ragazzo si è dimostrato attivo anche senza palla: 7 azioni difensive/90’ sono un dato confortante, insieme ai 4,2 palloni recuperati in media. Nell’ultimo periodo lo hanno paragonato a Pogba, ma “Demi” Akarakiri arriva a Cagliari per scrivere la sua, di storia.

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