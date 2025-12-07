Rissa in centro, fermate tre donne 

Prima la rissa in centro, poi l’aggressione nei confronti dei carabinieri. Tre donne, originarie del Kirghizistan, sono state fermate nella notte tra sabato e domenica dai militari del Nucleo radiomobile di Cagliari con l’accusa di rissa. Il pubblico ministero, poi, ha convalidato l’arresto e chiesto la convalida al giudice per una delle giovani e disposto la liberazione delle altre due, che sono comunque state denunciate a piede libero.

La rissa

La pattuglia del Radiomobile è intervenuta durante la notte nel corso di un pattugliamento delle vie del centro: i carabinieri hanno così notato le tre donne (una di 22 anni, una di 26 e l’altra di 35 anni) che stavano urlando e si stavano picchiando nei pressi del marciapiede. I militari hanno subito visto che erano in stato di alterazione psico-fisica, determinato, verosimilmente, dall’abuso di sostanze alcooliche.

L’arresto

Il personale dell’Arma, nel tentativo di sedare la rissa, sarebbe stato anch’esso aggredito, preso a calci e sputi da una delle tre donne. Una volta riportata la calma, le giovani – che risiedono tutte nel Cagliaritano - sono state accompagnate in caserma per gli accertamenti dichiarate in stato di arresto, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

Due liberate

Ieri mattina il pubblico ministero Giangiacomo Pilia ha chiesto la convalida dell’arresto solo per una delle tre indagate, alla quale sono stati contestati i reati di rissa, minacce, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Oltre queste, poi, si è aggiunta anche l’imputazione di rifiuto di fornire le generalità. Le verifiche dalla banca dati hanno permesso di comprendere si si tratta di tre badanti originarie del Kirghizistan che lavorano in città. Completati gli accertamenti, il magistrato di turno in Procura ha disposto l’immediata liberazione delle altre due donne perché l’arresto sarebbe stato eseguito fuori dai casi previsti. Restano comunque denunciate e indagate a piede libero per rissa.

La convalida

Ieri mattina la donna finita agli arresti è comparsa in Tribunale per la convalida (nonostante la giornata festiva) e, il giudice ha convalidato l’arresto. Per il processo con il rito direttissimo, però, bisognerà attendere per capire cosa deciderà l’avvocato difensore. Alla luce della mancata convalida da parte del pm di turno delle altre due posizioni, il legale potrebbe a quel punto avere del tempo per studiare meglio gli atti.

I controlli

L’intervento dei carabinieri, in ogni caso, ha evitato conseguenze ben peggiori, visto lo stato di alterazione delle tre donne che, dopo aver fatto serata in uno dei locali del centro, avevano iniziato a litigare e avevano finito col picchiarsi a bordo strada. Nessuna comunque si è fatta refertare dal medico.

