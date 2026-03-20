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Ales.
21 marzo 2026 alle 00:55

Rischio idraulico e sicurezza, due milioni per il Riu canali 

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Tra lavori conclusi, interventi in fase di completamento e progetti finanziati è lungo l’elenco delle opere che l’amministrazione sta portando avanti con un piano che coinvolge viabilità, aree produttive, patrimonio culturale, impianti sportivi e parchi. L’intervento più rilevante riguarda i 2 milioni per il canale coperto di “Riu canali” in via Amsicora che sarà messo in sicurezza.

Particolare attenzione all’area Pip per cui sono disponibili 300mila euro; altro capitolo fondamentale è la viabilità: i marciapiedi che collegano Ales a Zeppara sono quasi completati grazie a un finanziamento di 150mila euro, mentre altri 250 mila hanno consentito di ultimare i marciapiedi che conducono al cimitero. Altri 250mila per la riqualificazione di via Pertini e piazza Gramsci, 100mila per la messa in sicurezza della Ales- Acqua Frida e 50mila per quella di Bannari. Il Castello di Barumele sarà interessato da interventi per 225mila euro, il Comune potrà contare anche su 75mila euro per opere di riqualificazione. Interventi inoltre sulle aree verdi: 100mila euro per l’area comunale gestita dalla cooperativa La Pinta, il parco di piazza Santa Maria sarà messo in sicurezza con 130mila euro, altri 40mila per il nuovo parco giochi. Importanti anche gli investimenti nello sport, con 60mila euro per il completamento della struttura polivalente di Zeppara e 150mila per l’area adiacente le tribune dell’impianto sportivo. «Stiamo portando avanti tanti interventi che cambieranno il volto del paese» afferma il sindaco Francesco Mereu. ( s. c. )

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