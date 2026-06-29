Pozzolo, patente sospesa dopo l’alcoltest positivo 

Sospensione della patente di guida per un anno a carico di Emanuele Pozzolo, il parlamentare che a inizio giugno, sulla superstrada Biella-Cossato, era finito fuori strada autonomamente con la sua auto, rimanendo illeso. È il provvedimento emesso dalla prefettura di Biella, che ha raddoppiato la sospensione minima di sei mesi prevista. La notizia, anticipata dall'edizione locale del quotidiano La Stampa, è stata confermata all’Ansa da fonti qualificate. Il deputato era risultato positivo, oltre il consentito, al controllo dell'etilometro. Pozzolo, che ha una casa a Campiglia Cervo, inoltre dovrà sottoporsi a un controllo da parte della commissione medica. Il parlamentare aveva spiegato di essersi messo alla guida dopo un pranzo e che era stato un nubifragio a provocare l'uscita di strada. Un nuovo guaio per Pozzolo che era stato condannato a un anno e tre mesi per lo sparo durante la festa di Capodanno del 2024. Il parlamentare vercellese era stato espulso da Fratelli d’Italia ed era confluito nel partito di Roberto Vannacci.

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