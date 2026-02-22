Risate “Comic Box” 

“Comic Box” giunge all’ottava puntata, stasera alle 21 in onda su Videolina. Torna così l’appuntamento settimanale con la risata, in un varietà che unisce comicità, personaggi originali e ospiti imperdibili! Alla conduzione Gabriele Cossu, affiancato dalla brillante e imprevedibile Marta, e dalla voce inconfondibile di Francesca Zara, anima comica e ironica dello show.

Ospite speciale di questa puntata è Sergio Viglianese, comico romano dal sarcasmo tagliente, già protagonista sul palco di “Zelig”, autore di raccolte delle sue migliori battute – alcune finite nelle celebri “Formiche” curate da Gino e Michele. Un maestro della battuta fulminea, pronto a conquistare il pubblico con il suo stile inconfondibile.