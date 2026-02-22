VaiOnline
Telecomando
23 febbraio 2026 alle 00:30

Risate “Comic Box” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

“Comic Box” giunge all’ottava puntata, stasera alle 21 in onda su Videolina. Torna così l’appuntamento settimanale con la risata, in un varietà che unisce comicità, personaggi originali e ospiti imperdibili! Alla conduzione Gabriele Cossu, affiancato dalla brillante e imprevedibile Marta, e dalla voce inconfondibile di Francesca Zara, anima comica e ironica dello show.

Ospite speciale di questa puntata è Sergio Viglianese, comico romano dal sarcasmo tagliente, già protagonista sul palco di “Zelig”, autore di raccolte delle sue migliori battute – alcune finite nelle celebri “Formiche” curate da Gino e Michele. Un maestro della battuta fulminea, pronto a conquistare il pubblico con il suo stile inconfondibile.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

La fuga dei giovani sardi: «Qui poche opportunità»

Cresce il numero dei laureati, ma a tre anni dal titolo il 16 per cento trova occupazione al Nord o all’estero  
Cristina Cossu
Regione

Sanità, un anno di tormenti Caos tra bocciature e ricorsi

Dalla riforma al no della Corte Costituzionale 
La storia.

Zigheddu, 88 anni in marcia da Cagliari ad Aritzo

Giorgio Ignazio Onano
Campo largo

I sindaci svegliano il centrosinistra

Salis: proposte, non slogan. Manfredi: la sicurezza è un tema nostro 
Napoli

Accelera l’inchiesta sul trapianto fatale

Attesa per l’autopsia e le analisi sul cuore, imminente l’iscrizione di nuovi indagati 
La crisi

Stop Ue a Trump: «I patti si rispettano»

L’Eurocamera pronta a congelare l’accordo, occhi puntati sui Popolari 