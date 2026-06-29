Riqualificato il campetto di San Giorgio 

Logorato e segnato dal tempo, il campo da basket in località San Giorgio, è tornato a nuova vita. Grazie a un finanziamento di 36 mila euro dell'Unione dei Comuni, l'amministrazione ha potuto riqualificare una struttura importante per la pratica sportiva e la socializzazione, frequentata da numerosi ragazzi durante tutto l'anno. Grazie ai fondi ottenuti è stato possibile ripristinare il manto di gioco, realizzare la nuova tracciatura del campo per street basket e pickleball, acquistare e installare due nuovi pannelli con canestri da basket e dotare l'area delle attrezzature necessarie per il pickleball, con rete, racchette e palline. L'inaugurazione è avvenuta nei giorni scorsi alla presenza degli amministratori, del parroco, il dirigente del liceo sportivo Alessandro Garuti, atleti e volontari. «Era giusto riconsegnarlo alla comunità in condizioni adeguate - spiega l'assessore Andrea Murru -. L'obiettivo non è creare nuove infrastrutture, ma mantenere efficienti e funzionali quelle esistenti, per ottimizzare spese e spazi. Questi campetti di quartiere - sottolinea - sono importanti punti di aggregazione dove molti ragazzi trascorrono i pomeriggi. Chi arriva in vacanza trova qui un luogo dove fare sport, conoscere nuove persone e creare amicizia». (f. me.)

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