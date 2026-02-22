Ripartono i lavori, collettore fognario pronto in primavera 

Sarà pronto, salvo intoppi, entro la primavera, il collettore fognario di via Della Musica. Dopo uno stop forzato di qualche mese, sono ripresi i lavori per la realizzazione di questa opera importantissima che consentirà di convogliare anche i reflui provenienti dal collettore di Sinnai, Settimo e Maracalagonis.Gli operai di Abbanoa sono impegnati in questa fase sul fronte di via Malipiero, dopodiché si passerà all’ultimo tratto in via Della Musica da via Parini verso via Turati con nuove interruzioni e possibili variazioni al traffico.

«C’è stato uno stop tecnico», spiegano da Abbanoa, «perché si è reso necessario verificare alcune interferenze con le linee dell’alta tensione». Per questo motivo, «il Ministero ha chiesto una conferenza dei servizi. Tutto è stato fatto ed è arrivato l’ok per cui abbiamo potuto riprendere i lavori». L’obiettivo adesso, «è di chiudere i cantieri entro la primavera. In via Della Musica saranno fatti alcuni tagli stradali che saranno concordati con la Polizia locale per eventuali modifiche al traffico. I lavori più importanti che riguardavano il sollevamento sono invece già stati conclusi». Tutte queste opere «entreranno in funzione non appena sarà concluso l’impianto di sollevamento del Comune».

Il progetto, per cui sono stati stanziati quasi 9 milioni di euro (in parte da fondi Pnrr e Por, in parte direttamente dal bilancio di Abbanoa), prevede la realizzazione di circa un chilometro e mezzo di condotte, in buon parte posizionate con la tecnologia “microtunneling” che consente di posare le tubature sottoterra senza scavare in superficie. In pratica si realizza un pozzetto all’inizio del punto di scavo, poi si utilizza un’apparecchiatura che trivella sotto terra in orizzontale e fa tutto il tracciato dove viene poi infilata la condotta, senza rompere l’asfalto da parte a parte, e creando così meno disagi.

Un primo tratto di condotta riguarda il tratto dietro la scuola media “Porcu Satta”, dall’impianto di sollevamento fognario presente nei pressi dell’incrocio tra via Bizet e via Malipiero sino all’incrocio tra via Turati e via della Musica.

Servirà a convogliare anche i reflui provenienti dal collettore di Sinnai, Settimo e Maracalagonis. Il secondo tratto proseguirà lungo via della Musica dove era stato in parte già realizzato con un precedente appalto e arriverà all’altezza dell’incrocio con via Parini (lato Molentargius) dove, vicino al campo sportivo, sarà realizzata una nuova stazione di pompaggio. Da questa stazione partirà un’altra condotta che passerà lungo via Don Giordi fino a collegarsi a un collettore fognario esistente che porterà i reflui sino al depuratore consortile di Is Arenas. Le nuove infrastrutture serviranno a rendere funzionale una serie di opere realizzate e mai completate.

