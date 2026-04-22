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MotoGp.
23 aprile 2026 alle 00:36

Riparte in Spagna la corsa Mondiale di Ducati e Aprilia 

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Dopo quasi un mese di pausa, complice lo slittamento del Gp Qatar a novembre a causa dell’attacco Usa in Iran, la MotoGp riparte in Europa. Il teatro dell’attesa sfida tra Aprilia e Ducati sarà Jerez de la Frontera in Spagna in questo weekend. Il circuito spagnolo Ángel Nieto è tra i classici del calendario: è il primo appuntamento della lunga stagione europea che arriverà fino a settembre.

In Andalucia sono sei le vittorie della Desmosedici GP: dal trionfo di Capirossi nel 2006 fino ai cinque sigilli consecutivi delle ultime cinque edizioni con Miller, la tripletta di Bagnaia e il primo successo di Alex Márquez lo scorso anno. L’altro Marquez, il campione del mondo Marc, punta a ridurre il gap dai primissimi e lottare per il primo podio nella gara lunga del 2026 davanti a tutti i suoi tifosi. Dopo tre gare il campione spagnolo si trova a -36 punti in classifica da Marco Bezzecchi e nonostante il campionato sia lunghissimo la Ducati deve invertire il trend per evitare che le Aprilia - Jorge Martin è a 4 punti da Bezzecchi - prendano il largo.

«Sono contento, Jerez è una pista che mi piace, storica, completa e dove ci saranno tanti tifosi», il commento di Marc Marquez, «l’anno scorso vincere qui la sprint è stato speciale». Voglioso di lottare per le prime posizioni anche Francesco Bagnaia: «Jerez è una pista che mi piace molto. Tecnica, veloce e completa. Ho tanti bei ricordi qui». Non ci sarà Vinales per la decisione di spostare una vite inserita durante un’operazione alla spalla lo scorso luglio.

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