Rinforzi in arrivo per i barracelli: ok a 19 candidati  

Parte la selezione per i nuovi barracelli che rinforzeranno la compagnia di Selargius. Al bando pubblicato dal Comune, e rilanciato dal capitano Stefano Angius, hanno riposto in 19, tutti ammessi al corso di formazione di 18 ore che vale come percorso di selezione per i nuovi agenti volontari.

«L'iniziativa si inserisce in un più ampio progetto volto ad aumentare il controllo del territorio e a formare i barracelli in modo sempre più professionale, con l’obiettivo di operare con competenza ed efficacia al servizio della comunità», aveva spiegato poche settimane fa il capitano annunciando la manifestazione d’interesse per reclutare nuove guardie. Le emergenze da affrontare sono tante. «Un monitoraggio costante del territorio contribuirà a prevenire fenomeni come i furti di capperi e di altri prodotti agricoli», ricorda il capitano Angius. E poi c’è la piaga degli incendi estivi. A breve inizierà il corso di formazione, poi - in base anche ai titoli - verrà stilata la graduatoria finale.

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