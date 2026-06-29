VaiOnline
Selargius
30 giugno 2026 alle 00:22

Rinforzi in arrivo per i barracelli: ok a 19 candidati  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Parte la selezione per i nuovi barracelli che rinforzeranno la compagnia di Selargius. Al bando pubblicato dal Comune, e rilanciato dal capitano Stefano Angius, hanno riposto in 19, tutti ammessi al corso di formazione di 18 ore che vale come percorso di selezione per i nuovi agenti volontari.

«L'iniziativa si inserisce in un più ampio progetto volto ad aumentare il controllo del territorio e a formare i barracelli in modo sempre più professionale, con l’obiettivo di operare con competenza ed efficacia al servizio della comunità», aveva spiegato poche settimane fa il capitano annunciando la manifestazione d’interesse per reclutare nuove guardie. Le emergenze da affrontare sono tante. «Un monitoraggio costante del territorio contribuirà a prevenire fenomeni come i furti di capperi e di altri prodotti agricoli», ricorda il capitano Angius. E poi c’è la piaga degli incendi estivi. A breve inizierà il corso di formazione, poi - in base anche ai titoli - verrà stilata la graduatoria finale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Todde: per sostituirli ricorreremo a incentivi e contratti a termine

Addio ai medici a gettone, pronto soccorso sguarniti

Personale sanitario supplente, l’Anticorruzione: «In due anni l’Isola ha speso quasi 330 milioni» 
Marco Noce
Meteo

«Rischiamo un’estate infernale»

Cagliari da bollino rosso nonostante l’allerta temporali in quasi tutta l’Isola 
Roberto Carta
La carriera

Il Palio parla sardo: 7 fantini in corsa

“Tittia” scelto dalla contrada dell’Aquila per il “suo” Diodoro 
Giuseppe Deiana
Giustizia

Trasferiti i primi boss: «Entro l’anno l’Isola sarà la terra dei 41 bis»

Al via il piano Kairos per distribuire i 750 condannati al carcere duro 
e.fr.
L’intervista

Meloni torna in tv: «La destra al Colle, tabù da superare»

La premier ospite a Rete 4 Renzi: vuole il Quirinale 