Muravera.
01 marzo 2026 alle 02:39

«Rinforzate l’argine del fiume Bau Arba» 

Il rio Corr’e Pruna (nei pressi della località di Feraxi, territorio di Muravera) adesso è stato messo in sicurezza ma i residenti e gli agrumicoltori non si sentono ancora al sicuro. Sia il Consorzio di bonifica che la Città Metropolitana (subentrata lo scorso anno alla ormai soppressa Provincia del Sud Sardegna) hanno sì rifatto gli argini nei sette tratti che si ruppero durante l’alluvione del 2018, ma manca un tassello, e cioè la messa in sicurezza di un affluente del Corr’e Pruna, il fiume Bau Nicola Arba. È il piccolo affluente che durante le grandi piogge, mentre attraversa la località Pedru Foddisi, esonda e mette a rischio le produzioni agrumicole. Per completare l’opera, «basterebbe davvero poco», spiegano i residenti, «e cioè occorre rinforzare l’argine in un punto ben preciso con una massicciata. Sono punti che possono sfuggire ai tecnici ma non a chi da sempre vive il territorio. Se non si interviene, il lavoro fatto sinora rischia di risultare vano». ( g.a. )

