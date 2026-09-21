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Nuraminis.
22 settembre 2026 alle 00:32

Rifiuti, bollette Tari in arrivo per 1.132 utenti 

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A Nuraminis sono in fase di recapito le bollette Tari per l’anno 2026. L’approvazione, da parte dell’ufficio Finanziario del Comune, della lista di carico della Tassa rifiuti che comprende l’elenco delle utenze domestiche e non domestiche tenute a pagare quanto dovuto per il servizio di Igiene urbana, è l’atto che apre all’invio a domicilio degli avvisi di pagamento: in vista della scadenza (il 30 settembre) della prima delle tre rate stabilite dall’Ente guidato dal sindaco Stefano Anni per il pagamento, e fissate al 30 settembre, 31 dicembre e 28 febbraio 2027 (la Tari si può anche pagare in unica soluzione, entro il 31 dicembre). «Quest’anno abbiamo approvato un Piano finanziario dei rifiuti, Pef, che risente degli aumenti dei costi energetici, dei carburanti e del rinnovo dei con tratti di lavori degli addetti», ha dichiarato il primo cittadino Anni in Consiglio comunale. Leggeri aumenti, conseguentemente, anche per le bollette a carico dei 1.132 utenti Tari, che dovranno versare complessivi 377mila euro. Di questi, 312mila euro sono relativi al costo del servizio, 15mila sono il tributo provinciale (Tefa) per le funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, mentre oltre 7mila euro (un aggravio, di fatto, di 6 euro per ogni bolletta) sono destinati alla copertura del cosiddetto bonus rifiuti riconosciuto alle famiglie meno abbienti.

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