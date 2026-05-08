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Quartucciu.
09 maggio 2026 alle 00:50

Rifiuti abbandonati, emergenza senza fine 

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È allarme rifiuti nelle strade di Quartucciu. Quello che sino a qualche mese fa sembrava un problema circoscritto ad alcune aree della città e alle campagne, oggi si scontra con una realtà che vede la nascita di nuovi punti di accumulo. L’ultimo episodio è stato segnalato a inizio settimana accanto all’ufficio postale di via Mandas: tra gli oggetti abbandonati nel marciapiede è stato trovato anche un barbecue (poi rimosso), nonostante si tratti di una strada altamente trafficata, oltre a diverse telecamere nella zona. Un episodio non isolato, visto che da settimane nella via adiacente alle poste hanno iniziato a comparire vari rifiuti periodicamente. Anche in via Thiesi, nell’area destinata al ritiro dei mastelli, i residenti devono convivere da settimane con le buste abbandonate dagli incivili. Un problema slegato a quello della raccolta differenziata, con i rifiuti che vengono abbandonati da persone di passaggio in zone di transito. Emblematico il caso dei parcheggi di via della Pace, ormai costantemente presi di mira, dove ogni lunedì è possibile trovare rifiuti di ogni tipo, in particolare bottiglie di alcolici. Nell’elenco fanno parte anche via Daniele Manin, piazza dell’Autonomia, via Pertini e i parcheggi del campo sportivo di via delle Serre, dove nelle aiuole sono stati trovati componenti di macchine. Un problema, secondo i cittadini, dovuto alla mancanza di controlli adeguati. E nonostante i tanti appelli da parte dell’amministrazione comunale al rispetto del bene pubblico, negli ultimi mesi il fenomeno sembra in costante aumento.

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