VaiOnline
Via Padre Picci.
21 marzo 2026 alle 00:57

«Rifiuti abbandonati e pozzanghere: non possiamo uscire di casa» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nonostante le bonifiche di qualche tempo fa, in via Padre Picci è di nuovo emergenza. Non soltanto per le discariche che impediscono di passare nelle strade ma anche per buche e pozzanghere che rendono queste vie che hanno nomi di frati e sacerdoti, impraticabili.

«Ogni volta che piove non possiamo nemmeno uscire di casa», dice un residente Bruno Mascia. «La situazione che si crea, dal ciclone Harry a oggi è sempre la stessa: le strade sono sommerse da buche e acqua e percorrerle è quasi impossibile. Se esci a piedi non sai dove passare e in auto rischi di creare qualche danno».

Oltre a questo ci sono le solite, immancabili discariche dove c’è di tutto. Cumuli di macerie, barattoli di vernice, ingombranti. Le multe dei mesi scorsi non sono servite a tenere lontani gli incivili che qui vengono a scaricare anche dai centri vicini.

Eppure grazie anche all’ausilio di telecamere e foto trappole sono sempre di più gli incivili che vengono colti in flagrante a gettare rifiuti o multati in seguito. L’ultimo caso è di due giorni fa con un uomo multato perché scoperto a lasciare grossi bustoni neri in via Della Musica, zona già da tempo disseminata di rifiuti e discariche. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, cuore e zero punti

Il Napoli segna dopo 79 secondi e si regala il secondo posto 
l nello sport
Il conflitto

Carburanti, prezzi in risalita dopo il taglio delle accise

Lo sconto deciso dal Governo applicato da 9 distributori su 10 
Marco Noce
La storia

Calciatori mascherati per evitare le multe: la sfida agli ex rossoblù

In campo senza il permesso dei club, hanno giocato con il passamontagna 
Roberto Carta
La festa

La piccola Mecca di via del Collegio

La comunità musulmana di Cagliari riunita per la fine del Ramadan 
Sara Marci
il lutto

L’addio al Senatur nel prato di Pontida tra la sua gente

Nessuna camera ardente, i funerali celebrati domani 
Roma

Esplode un casolare, morti due anarchici

Sotto le macerie un uomo e una donna, preparavano una bomba artigianale 