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Quartucciu.
12 luglio 2026 alle 01:12

Rifatto il prato nel parco Sergio Atzeni 

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Proseguono gli interventi di manutenzione al parco Sergio Atzeni. Nei giorni scorsi, una vasta area del prato è stata delimitata da una rete, collocata per proteggere le zone interessate dai lavori e impedire il passaggio sulle superfici appena trattate.

L’intervento, come poi spiegato dal Comune, ha riguardato la risemina del manto erboso. La ditta incaricata alla manutenzione è intervenuta nelle zone maggiormente calpestate e rovinate, con l’obiettivo di ripristinare le aree danneggiate e restituire uniformità al prato.

Le delimitazioni sono state poi rimosse qualche giorno prima dell’avvio dei primi appuntamenti estivi ospitati nel parco. Gli spazi sono così tornati pienamente accessibili, in tempo per il primo evento che si è svolto venerdì sera.

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