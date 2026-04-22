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Decimoputzu.
23 aprile 2026 alle 00:39

Rifatta la segnaletica e nuovi sensi di marcia 

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A Decimoputzu sono iniziati i lavori per il rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale in tutto il paese. I lavori erano già iniziati qualche mese fa, ma erano stati bloccati in attesa della nuova illuminazione. Nel frattempo il Comune ha cambiato il senso di marcia di alcune strade: le vie San Michele, Grande, Chiesa, una parte delle vie Sant’Antonio e Roma.

«Da troppo tempo la segnaletica era inesistente perché ormai scolorita», dice l’assessore Alberto Secci, «abbiamo realizzato parcheggi disabili in tutte le attività del paese. I nuovi sensi unici per ora vanno bene, vedremo se sarà necessario fare qualche correzione». Soddisfatto il sindaco Antonino Munzittu: «Abbiamo ottenuto dalla Regione 150 mila integrati da 50 mila del nostro bilancio, la nuova segnaletica e la rivoluzione nella circolazione miglioreranno la vivibilità del paese». (l. e.)

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