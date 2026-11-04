Riconoscimento del Comune ai fratelli Spanu 

Il Comune di Oristano rende omaggio a due tra i più brillanti protagonisti internazionali degli sport acquatici. Il sindaco Massimiliano Sanna e l’assessore allo Sport Antonio Franceschi hanno incontrato a Palazzo Campus Colonna i fratelli Nicolò e Maddalena Spanu, atleti di Oristano che si sono affermati ai vertici mondiali del wingfoil e delle discipline foil.

Nel corso dell’incontro il sindaco e l’assessore hanno consegnato ai due campioni un riconoscimento a nome dell’amministrazione comunale, per celebrare i prestigiosi risultati sportivi raggiunti e il contributo dato alla promozione dell'immagine della città nel panorama sportivo internazionale.

«Nicolò e Maddalena sono motivo di grande orgoglio per Oristano – sottolineano il sindaco Sanna e l’assessore Franceschi in un comunicato –. I loro successi sono il risultato di talento, passione, sacrificio e determinazione. Con i loro risultati portano il nome della nostra città sui palcoscenici sportivi internazionali e rappresentano un esempio positivo per tanti giovani che si avvicinano allo sport. Come amministrazione comunale siamo felici di poterli incontrare e celebrare, riconoscendo il valore dei loro traguardi».

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