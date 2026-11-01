Ricerca umanistica e strumenti digitali 

Il Ludica 2026, il Laboratorio di Umanistica Digitale dell’Università degli Studi di Cagliari, torna con la Scuola di storia digitale e pubblica promossa dall’Associazione Italiana di Public History (AIPH), con il supporto scientifico del Centro interdipartimentale per l’Umanistica Digitale (DH UNICA) e del dipartimento di Lettere, lingue e beni culturali.

Il percorso formativo si articolerà in due fasi: la Bottega digitale, dall’1 all’11 dicembre, presso la facoltà di Studi Umanistici dell’Università di Cagliari, in modalità mista, e il Campo d’inverno, dal 14 al 20 dicembre a Chiaramonti, in provincia di Sassari.

Gli appuntamenti

Durante la prima fase, i partecipanti approfondiranno metodologie e strumenti digitali per la ricerca umanistica, l’analisi delle fonti archivistiche e la storia orale. Nel campo residenziale, studenti, ricercatori e formatori lavoreranno insieme alla comunità locale per raccogliere testimonianze, fotografie e documenti storici, con l’obiettivo di realizzare una banca dati digitale partecipativa dedicata alla memoria del territorio.

L’evento

Le attività si concluderanno il 20 dicembre con un evento pubblico a Chiaramonti, durante il quale sarà presentato il portale digitale realizzato nel corso del laboratorio. Ai partecipanti che avranno completato il percorso e ne avranno fatto richiesta saranno riconosciuti 4 Crediti formativi.

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