Rete elettrica in tilt, un generatore in via Dante 

Cali di tensione e continui sovraccarichi che provocano blackout. Succede soprattutto a causa del caldo di questa estate sarda e dei maggiori consumi, soprattutto per i condizionatori accesi, che mettono a dura prova le reti elettriche. I disagi negli ultimi mesi si sono registrati in varie zone della città. Anche nel quartiere di San Benedetto, dove dalla scorsa settimana è comparso un gruppo elettrogeno in via Dante. È stato posizionato sul marciapiede, sul lato destro procedendo in direzione di piazza Giovanni XXIII, nel tratto compreso tra via Francesco Petrarca e via Torquato Tasso.

Il problema

L’installazione provvisoria, fanno sapere dagli uffici dell’Enel, è stata necessaria a causa di un guasto alla rete elettrica che si è verificato la scorsa settimana. Il generatore ha evitato così di lasciare al buio e senza energia tutte le utenze di quella zona collegate all’impianto interessato dal disservizio, in attesa di poter intervenire direttamente. Si tratterebbe di un problema causato – probabilmente – dal caldo, da uno sbalzo di corrente o dall’ennesimo sovraccarico di questa estate su un impianto che sarebbe comunque datato.

Non è la prima volta che l’Enel è stata costretta a installare gruppi elettrogeni provvisori per rimediare ai guasti. A inizio agosto era accaduto anche alla Marina. Dopo una serie di blackout che avevano causato problemi soprattutto ai ristoratori, era stato installato un generatore in piazza Sant’Eulalia per diversi giorni, fino alla risoluzione del problema.

Dalla scorsa settimana, invece, è toccato a via Dante. Inevitabili i disagi per i residenti e per chi si muove a piedi nel quartiere: oltre al rumore, il gruppo elettrogeno occupa una parte del marciapiede, costringendo i pedoni a passare sulla pista ciclabile.

L’intervento

Il gruppo elettrogeno, però, non resterà in via Dante ancora a lungo. Enel ha in programma un intervento risolutivo a breve. È ancora da programmare, riferiscono sempre dagli uffici dell’azienda, ma sarà eseguito entro la fine della settimana. Già ieri mattina, in via Dante, era presente una squadra dell’Enel per un primo sopralluogo.

La stessa azienda comunicherà nei prossimi giorni quando verrà eseguito. Anche perché, durante tutta la durata delle operazioni, ci sarà un’interruzione di energia elettrica programmata di qualche ora per permettere agli operai di lavorare in sicurezza.

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