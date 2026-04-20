Respinto il ricorso della Motomar 

Il Tar respinge il ricorso della Motomar e alla fine della concessione, il 30 settembre 2027, salvo colpi di scena la società dovrà lasciare il porticciolo turistico di Marina Piccola ed eventualmente partecipare alla gara pubblica per la gestione. Con sentenza di ieri, la prima sezione del Tribunale amministrativo regionale si è espressa sulla richiesta di annullamento di una serie di determinazioni, atti e delibere del Comune e della Regione che respingevano la proposta di un nuovo progetto da circa dieci milioni della Motomar, piano di rilancio con nuova concessione per la gestione del porto e della aree demaniali per cinquant’anni.

Motomar Sarda, assistita dai legali Giovanni Maria Lauro e Stefano Ballero, ha presentato ricorso contro la decisione degli enti di non accogliere il “project financing” che prevedeva una serie di interventi importanti e urgenti: dragaggio dei fondali. consolidamento delle banchine, ripavimentazione delle aree portuali, sostituzione di torri faro, pontili galleggianti, realizzazione di fabbricati di servizio. Progetto non preso in considerazione da Regione e Comune con alcune motivazioni, in particolare sul fatto che ci sarà l’obbligo legale di selezionare il nuovo concessionario con gara pubblica.

Alla fine il Tar ha respinto il ricorso accogliendo le tesi di Comune, Regione e Agenzia del Demanio. Tra le motivazioni: gli enti pubblici «possono valutare liberamente una proposta in base alla corrispondenza degli interessi pubblici», il rischio di sovrapposizione «avendo il Comune ottenuto un finanziamento da un milione di euro su quest’area», le «criticità relative agli obblighi manutentivi del concessionario» e l’esigenza di stabilire il nuovo concessionario «con gara pubblica».

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