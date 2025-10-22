Resiste la stretta sugli affitti brevi 

La manovra cambia un po’, ma non a sufficienza da consentire un approdo blindato al Senato. Il testo bollinato dalla Ragioneria arriverà, infatti, nei prossimi giorni in Parlamento con una serie di nodi ancora da risolvere anche all'interno della maggioranza. In primis quello dell'aumento della cedolare sugli affitti brevi, una misura di piccola portata - minimizzano dal governo - ma che quasi certamente verrà modificata nel passaggio parlamentare.

Le “correzioni”

Nell’ultima versione della legge di bilancio resta, infatti, l’innalzamento dal 21 al 26% della tassa per l'affitto della prima casa escludendo solo coloro (una percentuale minima secondo le stime della Ragioneria) che non fanno ricorso per la locazione a intermediari o piattaforme come Booking o Airbnb. Una correzione che, però, non basta alle associazioni di categoria ma anche a parti della maggioranza con Forza Italia che annuncia che presenterà emendamenti.

Non è però solo la norma sugli affitti brevi a creare malumori e divisioni in maggioranza. Con i partiti agguerriti su una manovra mai così light - e forse mai così aperta alla battaglia alle Camere - e con tutte le forze politiche pronte ad avanzare richieste e a piazzare bandierine.

Le banche

A pochi giorni dall'approvazione in Consiglio dei ministri c'è, ad esempio, da capire se la partita delle banche sia completamente chiusa. «Seguirò il dibattito in Parlamento», fa sapere il presidente dell’Abi Antonio Patuelli. Forza Italia ha intanto messo a verbale la sua «forte contrarietà alla modifica proposta in materia di tassazione dei dividendi contenuta nell'articolo 18» del bilancio.

Da banche e assicurazioni si stima un gettito di circa 4 miliardi l’anno prossimo ma la Lega ha recentemente fatto sapere che valuterà se chiedere anche di più.

Così come c'è da aspettarsi che Salvini provi a chiedere l'estensione della soglia a 35mila euro di lavoro dipendente per il mantenimento della flat tax degli autonomi.

