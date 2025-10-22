Assalto al bus, tre ultrà davanti al gip 

I tre ultrà della Sebastiani basket Rieti, Manuel Fortuna, Kevin Pellecchia e Alessandro Barberini, fermati dalla Polizia per l'agguato al pullman dei tifosi del Pistoia basket, costato la vita all'autista Raffaele Marianella, comparirannooggi pomeriggio davanti al gip del Tribunale di Rieti, Giorgia Bova, per l'udienza di convalida dei fermi. Sul conto dei tre tifosi pende la pesante accusa di omicidio volontario aggravato. Secondo il pm Lorenzo Francia, che ha coordinato le indagini condotte da Mobile e Digos, i tre avrebbero compiuto l'azione punitiva contro i tifosi pistoiesi, culminata lungo la statale Rieti-Terni con la morte del secondo autista del pullman, centrato in pieno volto da una pietra scagliata dalla strada. L'accusa, ha preannunciato il procuratore Paolo Auriemma, chiederà che il fermo sia tramutato in custodia cautelare in carcere sulla scorta dei "gravi indizi di colpevolezza" raccolti durante le indagini.

