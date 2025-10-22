VaiOnline
23 ottobre 2025 alle 00:29

Elisoccorso, la pista di Elmas operativa 24 ore su 24 

L’elibase del centro Sardegna sarà a Sorgono. Ieri la Giunta regionale ha approvato gli indirizzi per la nuova procedura di gara del servizio di elisoccorso regionale, con importanti novità per l’organizzazione e la sicurezza sanitaria dell’Isola.Il piano prevede la costituzione di una quarta elibase nel comune di Sorgono, con operatività H12, destinata a servire l’area del centro Sardegna e a garantire una maggiore equità nell’accesso ai soccorsi nelle zone interne.Contestualmente, la base di Cagliari-Elmas sarà potenziata con un servizio operativo H24, mentre restano confermate le basi di Olbia (H24) e Alghero (H12).

«L’istituzione della quarta base nel centro Sardegna e l’estensione del servizio notturno a Cagliari rappresentano un passo decisivo per garantire pari opportunità di soccorso in tutto il territorio e per rafforzare la rete dell’emergenza-urgenza regionale», ha detto l’assessore regionale alla Sanità, Armando Bartolazzi.

Con questa riorganizzazione, sarà possibile ridurre i tempi medi di intervento fino a 20 minuti di volo per 136 Comuni, assicurando una copertura più omogenea del territorio e una risposta più rapida alle emergenze sanitarie, anche nelle ore notturne. Le risorse necessarie, pari a 2,5 milioni di euro, saranno reperite dal bilancio di Areus attraverso la rimodulazione dei fondi già destinati alla realizzazione di elisuperfici, mentre la nuova gara d’appalto avrà una durata complessiva di otto anni.

