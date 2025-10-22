Ospedale di Isili, lotta a suon di striscioni 

Non si ferma la battaglia del sindaco di Isili Luca Pilia per la tutela dell’ospedale. Ieri mattina il primo cittadino ha preparato uno striscione identico a quello che aveva sistemato sul tetto del San Giuseppe Calasanzio e rimosso nella giornata di ieri dalla Asl e con l’aiuto dell’assessore Ilse Atzori, l’ha sistemato all’ingresso del presidio. E ora fa bella mostra di sè nella ringhiera del cortile dell’ospedale.

La richiesta è unica, il territorio vuole un Pronto soccorso efficiente , che lavori per tutta la giornata e non solo dalle 8 alle 20 e soprattutto nei fine settimana e nei giorni festivi quando il bisogno di assistenza medica è maggiore.

Ormai il timore che la chiusura del reparto di emergenza -urgenza per mancanza di personale medico possa diventare la consuetudine del fine settimana, sta diventando una certezza. Non è ancora arrivata nessuna comunicazione ufficiale per il prossimo weekend , ma gli occhi sono puntati su quell’ingresso che troppo spesso sta rimanendo chiuso.

«Non molleremo», ha scritto Luca Pilia nel post condiviso sui social «abbiamo messo un nuovo striscione all'ingresso dell'Ospedale, per ricordare che il Pronto soccorso è un servizio di vitale importanza per il nostro territorio». «L'ospedale è di tutti» ha detto l’assessore Ilse Atzori «vogliamo che i medici lavorino in sicurezza e abbiano gli strumenti per farlo. Chi può faccia, ascolti, dia dignità a chi lavora donando il proprio impegno, dia dignità a chi deve curare la propria salute».

