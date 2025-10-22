Accoltellata in strada dall’ex marito 

Milano . È morta ieri pomeriggio all’ospedale di Niguarda dove era arrivata in gravissime condizioni, dopo essere stata accoltellata dall’ex marito. Luciana Ronchi, 62 anni, con una profonda ferita alla giugulare e altre a torace e addome, era stata operata dalla equipe del trauma center ma le sue condizioni sono da subito apparse gravissime.

Il cellulare riacceso

È durata una mattina e un pomeriggio, in tutto otto ore, la fuga di Luigi Morcaldi, 62 anni, che ha fatto perdere le tracce dopo l’aggressione alla moglie, avvenuta in via Grassini, periferia nord di Milano. Ha commesso però un errore: ha riacceso per pochi istanti il telefono che aveva spento. Così gli agenti della polizia locale sono riusciti a individuarlo e fermarlo. In via Grassini, dentro un cestino, è stato trovato e sequestrato il coltello. L’uomo è stato interrogato, negli uffici della polizia locale, dal pm Giovanni Tarzia, che coordina l’inchiesta col collega Leonardo Lesti. Gli agenti l’hanno rintracciato al Parco Nord; prima avevano individuato il suo scooter poi la sua vettura. Ieri mattina, Morcaldi ha atteso l’ex moglie sotto casa, erano le 9 e 50. L’aggressore le ha sferrato un primo fendente al volto, poi lei è riuscita a divincolarsi e a scappare tra le auto in sosta. Una fuga durata pochi metri, perché l’uomo l’ha rincorsa, afferrata e colpita ancora in piena faccia. Una vicina l’avrebbe sentita urlare «Te ne devi andare di qua», prima di essere assalita dall’uomo armato di coltello.

La separazione

Negli ultimi tempi l’ex marito stazionava davanti alla palazzina, tanto che qualche vicino l’aveva anche preso a male parole per quella sua insistenza nel chiedere che cosa facesse l’ex moglie. Luciana, prima donna delle pulizie, ora dipendente di una mensa, dopo la separazione dal marito, suo coetaneo, aveva trovato un altro compagno con cui, dicono i vicini, viveva una vita tranquilla. Morcaldi, da cui aveva avuto un figlio ed era separata da tre anni, l’ha raggiunta in sella al suo scooter Beverly e, senza nemmeno togliere il casco, l’ha colpita. Sono stati gli agenti della polizia locale a intervenire per primi e cercare di soccorrerla, mentre arrivavano i soccorritori del 118. La separazione dall’ex marito avrebbe avuto uno strascico di natura economica (sembra avessero anche gestito un bar insieme). Nel passato, nel 2022 c'era stato un intervento in casa delle forze dell'ordine per una lite in famiglia ma non era stata presentata alcuna denuncia.

